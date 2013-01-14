Хетафе - Гранада: 14 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
2:2

Хетафе - Гранада: 14 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
14 янв. 2013, 22:00 МСК
14.01.2013, 22:00 МСК
понедельник
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:30
Хетафе
0 : 1
Гранада
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:30
Хетафе
0
Гранада
1
12.06.2020 12 июня 2020 пт 20:30
Гранада
2 : 1
Хетафе
12.06.2020 12 июня 2020 пт 20:30
Гранада
2
Хетафе
1
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:15
Хетафе
3 : 1
Гранада
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:15
Хетафе
3
Гранада
1
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:30
Гранада
3 : 2
Хетафе
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:30
Гранада
3
Хетафе
2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 23:30
Хетафе
1 : 2
Гранада
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 23:30
Хетафе
1
Гранада
2
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:00
Хетафе
1 : 2
Гранада
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:00
Хетафе
1
Гранада
2
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 19:00
Гранада
1 : 1
Хетафе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 19:00
Гранада
1
Хетафе
1
14.03.2014 14 марта 2014 пт 22:59
Хетафе
3 : 3
Гранада
14.03.2014 14 марта 2014 пт 22:59
Хетафе
3
Гранада
3
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 13:00
Гранада
0 : 2
Хетафе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 13:00
Гранада
0
Хетафе
2
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Гранада
2 : 0
Хетафе
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Гранада
2
Хетафе
0
14.01.2013 14 янв. 2013 пн 22:00
Хетафе
2 : 2
Гранада
14.01.2013 14 янв. 2013 пн 22:00
Хетафе
2
Гранада
2
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 13:00
Гранада
1 : 0
Хетафе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 13:00
Гранада
1
Хетафе
0
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 18:00
Хетафе
1 : 0
Гранада
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 18:00
Хетафе
1
Гранада
0

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