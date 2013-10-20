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Гранада VS Хетафе
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Гранада - Хетафе: 20 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Гранада
Гранада
0:2
Гранада - Хетафе: 20 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
20 окт. 2013, 13:00 МСК
20.10.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
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Прогнозы
Предварительный состав
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 1
Гранада
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:30
Хетафе
0
Гранада
1
12.06.2020
12 июня 2020
пт
20:30
Гранада
2 : 1
Хетафе
12.06.2020
12 июня 2020
пт
20:30
Гранада
2
Хетафе
1
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:15
Хетафе
3 : 1
Гранада
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:15
Хетафе
3
Гранада
1
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:30
Гранада
3 : 2
Хетафе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:30
Гранада
3
Хетафе
2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
23:30
Хетафе
1 : 2
Гранада
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
23:30
Хетафе
1
Гранада
2
03.05.2015
03 мая 2015
вс
18:00
Хетафе
1 : 2
Гранада
03.05.2015
03 мая 2015
вс
18:00
Хетафе
1
Гранада
2
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
Гранада
1 : 1
Хетафе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
Гранада
1
Хетафе
1
14.03.2014
14 марта 2014
пт
22:59
Хетафе
3 : 3
Гранада
14.03.2014
14 марта 2014
пт
22:59
Хетафе
3
Гранада
3
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
13:00
Гранада
0 : 2
Хетафе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
13:00
Гранада
0
Хетафе
2
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Гранада
2 : 0
Хетафе
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Гранада
2
Хетафе
0
14.01.2013
14 янв. 2013
пн
22:00
Хетафе
2 : 2
Гранада
14.01.2013
14 янв. 2013
пн
22:00
Хетафе
2
Гранада
2
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
13:00
Гранада
1 : 0
Хетафе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
13:00
Гранада
1
Хетафе
0
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
18:00
Хетафе
1 : 0
Гранада
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
18:00
Хетафе
1
Гранада
0
Новости
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
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Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
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«Хетафе» сменил название клуба на матч с «Барсой». Его перевод – вера
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17 октября 2020, 22:53
Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма
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26 сентября 2020, 19:35
30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке
#Хайме Мата
10 марта 2019, 12:18
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🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
Из последних 27 ударов Месси ни разу не забил. Дальше – «Хетафе», который реже всех дает бить по своим воротам
13 февраля 2020, 22:44
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26