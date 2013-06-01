Гранада - Хетафе: 01 июня 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гранада
Гранада
2:0

Гранада - Хетафе: 01 июня 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
1 июня 2013, 22:00 МСК
1.06.2013, 22:00 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:30
Хетафе
0 : 1
Гранада
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:30
Хетафе
0
Гранада
1
12.06.2020 12 июня 2020 пт 20:30
Гранада
2 : 1
Хетафе
12.06.2020 12 июня 2020 пт 20:30
Гранада
2
Хетафе
1
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:15
Хетафе
3 : 1
Гранада
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:15
Хетафе
3
Гранада
1
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:30
Гранада
3 : 2
Хетафе
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:30
Гранада
3
Хетафе
2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 23:30
Хетафе
1 : 2
Гранада
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 23:30
Хетафе
1
Гранада
2
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:00
Хетафе
1 : 2
Гранада
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:00
Хетафе
1
Гранада
2
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 19:00
Гранада
1 : 1
Хетафе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 19:00
Гранада
1
Хетафе
1
14.03.2014 14 марта 2014 пт 22:59
Хетафе
3 : 3
Гранада
14.03.2014 14 марта 2014 пт 22:59
Хетафе
3
Гранада
3
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 13:00
Гранада
0 : 2
Хетафе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 13:00
Гранада
0
Хетафе
2
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Гранада
2 : 0
Хетафе
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Гранада
2
Хетафе
0
14.01.2013 14 янв. 2013 пн 22:00
Хетафе
2 : 2
Гранада
14.01.2013 14 янв. 2013 пн 22:00
Хетафе
2
Гранада
2
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 13:00
Гранада
1 : 0
Хетафе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 13:00
Гранада
1
Хетафе
0
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 18:00
Хетафе
1 : 0
Гранада
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 18:00
Хетафе
1
Гранада
0

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