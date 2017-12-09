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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Мунье 12
Мунье 43
2:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
9 дек. 2017, 18:00 МСК
9.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
22
Инс
Томас Инс
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
24
Мунье
Стив Мунье
12'
43'
12', 43'
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
14
Крэйни
Мартин Крэйни
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
20
Депуатр
Лоран Депуатр
18
Лолли
Джо Лолли
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
37
Браун
Исайя Браун
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
7
Каял
Бирам Каял
20
Мач
Солли Мач
10
Хемед
Томер Хемед
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок
19
Искьердо
Хосе Искьердо