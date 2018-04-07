Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Лоссль 29
1:1
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Мунье 33
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
7 апр. 2018, 17:00 МСК
7.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
25
Локадия
Юрген Локадия
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
29'
29'
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
22
Инс
Томас Инс
90
24
Мунье
Стив Мунье
33'
33'
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
15
Лев
Крис Лев
3
Мэлони
Скотт Мэлони
2
Смит
Том Смит
8
Биллинг
Филип Биллинг
20
Депуатр
Лоран Депуатр
23
Куанер
Колин Куанер