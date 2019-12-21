Матч завершен
Герта
Берлин
0:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
21 дек. 2019, 20:30 МСК
21.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
7
Левен
Эдуард Левен
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
Запасные
5
Штарк
Никлас Штарк
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
23
Майер
Арне Майер
8
Калу
Саломон Калу
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
30
Вольф
Мариус Вольф
14
Кепке
Паскаль Кепке
Боруссия
мин
24
Янчке
Тони Янчке
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
90
8
Закария
Денис Закария
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
17
Вендт
Оскар Вендт
5
Штробль
Тобиас Штробль
15
Байер
Луис Байер
13
Штиндль
Ларс Штиндль
7
Херрманн
Патрик Херрманн
23
Хофманн
Йонас Хофманн
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл