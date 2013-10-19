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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 36
1:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
19 окт. 2013, 19:30 МСК
19.10.2013, 19:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Рамос
Адриан Рамос
36'
36'
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Клюге
Пеер Клюге
0
Ронни
Ронни
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Шульц
Нико Шульц
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Корб
Юлиан Корб
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота