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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Аранго 28
Крузе 32
Раффаэл 40
3:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
22 марта 2014, 20:30 МСК
22.03.2014, 20:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
28'
28'
79
0
Херрманн
Патрик Херрманн
73
0
Крамер
Кристоф Крамер
67
0
Раффаэл
Раффаэл
40'
40'
90
0
Крузе
Макс Крузе
32'
32'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Хргота
Бранимир Хргота
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
70
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Рамос
Адриан Рамос
75
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
Запасные
0
Ярстейн
Руне Ярстейн
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Холланд
Фабиан Холланд
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Шульц
Нико Шульц
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Вагнер
Сандро Вагнер