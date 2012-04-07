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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
7 апр. 2012, 19:30 МСК
7.04.2012, 19:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
20
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
75
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Ринг
Александер Ринг
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
88
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Торун
Тунай Торун
0
Пердедай
Фанол Пердедай
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга