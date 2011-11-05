Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 18
1:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ройс 33
Ройс 55
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
5 нояб. 2011, 17:30 МСК
5.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Миятович
Андре Миятович
90
0
Франц
Майк Франц
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
66
0
Оттль
Андреас Оттль
82
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
18'
18'
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
70
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Хубник
Роман Хубник
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
0
Торун
Тунай Торун
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
33'
55'
33', 55'
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
83
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
85
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Оцу
Юки Оцу
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья