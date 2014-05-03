Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Чалханоглу 72
1:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гетце 33
Мюллер 55
Гетце 70
Писарро 75
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
3 мая 2014, 16:30 МСК
3.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
76
3
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
60
37
Теше
Роберт Теше
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
19
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
72'
72'
90
23
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
68
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
28
Та
Джонатан Та
0
Боуи
Уасим Боуи
32
Штейнманн
Матти Штейнманн
0
Демирбай
Керем Демирбай
25
Джон
Ола Джон
33
Маджио
Маттиа Маджио
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
21
Лам
Филипп Лам
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
39
Кроос
Тони Кроос
68
0
Мюллер
Томас Мюллер
55'
55'
90
19
Гетце
Марио Гетце
33'
70'
33', 70'
90
10
Роббен
Арьен Роббен
73
Запасные
0
Редер
Лукас Редер
0
Контенто
Диего Контенто
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
34
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
14
Писарро
Клаудио Писарро
75'
0
Манджукич
Марио Манджукич