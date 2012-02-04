Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Сала 23
1:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Олич 71
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
4 февр. 2012, 20:30 МСК
4.02.2012, 20:30 МСК
суббота
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Сала
Джакопо Сала
23'
23'
75
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
0
Петрич
Младен Петрич
70
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Теше
Роберт Теше
0
Качар
Гойко Качар
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сон
Хын-Мин Сон
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
61
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
64
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
0
Саттельмайер
Рувен Саттельмайер
0
Алаба
Давид Алаба
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Густаво
Луис Густаво
0
Усами
Такаши Усами
0
Олич
Ивица Олич
71'
0
Петерсен
Нильс Петерсен