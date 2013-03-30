Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Шакири 5
Швайнштайгер 19
Писарро 31
Роббен 33
Писарро 45
Писарро 53
Роббен 54
Писарро 68
Рибери 76
9:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Брума 75
Вестерманн 86
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
30 марта 2013, 20:30 МСК
30.03.2013, 20:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
61
0
Шакири
Джердан Шакири
5'
5'
65
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
19'
19'
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Роббен
Арьен Роббен
33'
54'
33', 54'
64
0
Писарро
Клаудио Писарро
31'
45'
53'
68'
31', 45', 53', 68'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Рибери
Франк Рибери
76'
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Манджукич
Марио Манджукич
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
86'
86'
90
0
Брума
Джеффри Брума
75'
75'
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
57
0
Бадель
Милан Бадель
81
0
Ринкон
Томас Ринкон
57
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Качар
Гойко Качар
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Сала
Джакопо Сала