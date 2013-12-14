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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 42
Гетце 52
Шакири 90
3:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Ласогга 87
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
14 дек. 2013, 17:30 МСК
14.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Гетце
Марио Гетце
52'
52'
64
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Кроос
Тони Кроос
82
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
78
0
Манджукич
Марио Манджукич
42'
42'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Алаба
Давид Алаба
0
Рибери
Франк Рибери
0
Шакири
Джердан Шакири
90'
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
75
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Зуа
Жак Зуа
86
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
87'
87'
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Собич
Лассе Собич
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Теше
Роберт Теше
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Руднев
Артем Руднев