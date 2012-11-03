Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Швайнштайгер 40
Мюллер 49
Кроос 53
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
3 нояб. 2012, 20:30 МСК
3.11.2012, 20:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
59
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
46
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Аого
Деннис Аого
0
Брума
Джеффри Брума
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг
0
Руднев
Артем Руднев
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
83
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
40'
40'
90
0
Густаво
Луис Густаво
56
0
Кроос
Тони Кроос
53'
53'
75
0
Мюллер
Томас Мюллер
49'
49'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро