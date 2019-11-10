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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Петерсен 77
1:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
10 нояб. 2019, 20:00 МСК
10.11.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
77'
77'
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
22
Салаи
Роланд Салаи
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
5
Гульде
Мануэль Гульде
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
8
Франтц
Майк Франтц
20
Гондорф
Жером Гондорф
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
21
Боррелло
Брендон Боррелло
Айнтрахт
мин
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
9
Дост
Бас Дост
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
10
Костич
Филип Костич
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
15
Камада
Даичи Камада
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
24
Да Коста
Данни Да Коста
3
Фалет
Симон Фалет
20
Хасебе
Макото Хасебе
17
Роде
Себастьян Роде
28
Кор
Доминик Кор
11
Гачинович
Мият Гачинович
33
Силва
Андре Силва