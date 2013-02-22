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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
22 февр. 2013, 22:30 МСК
22.02.2013, 22:30 МСК
пятница
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
54
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
61
0
Розенталь
Ян Розенталь
86
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Терраццино
Марко Терраццино
0
Сантини
Иван Сантини
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Челоцци
Стефано Челоцци
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
88
0
Матмур
Карим Матмур
46
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Русс
Марко Русс
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Ошшен
Оливье Ошшен