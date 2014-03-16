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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хоселу 59
1:4
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шустер 34
Геде 54
Клаус 70
Геде 90
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
16 марта 2014, 19:30 МСК
16.03.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
74
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Майер
Александер Майер
52
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Инуи
Такаши Инуи
59
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Хоселу
Хоселу
59'
59'
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Штендера
Марк Штендера
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
34'
34'
75
0
Шмид
Джонатан Шмид
35
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Геде
Карим Геде
90'
54'
90', 54'
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
87
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Муйджа
Менсур Муйджа
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Клаус
Феликс Клаус
70'
0
Керк
Себастьян Керк
0
Цулехнер
Филипп Цулехнер