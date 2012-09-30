Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 67
Майер 74
2:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Крузе 50
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
30 сент. 2012, 16:30 МСК
30.09.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
74'
67'
74', 67'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
89
0
Инуи
Такаши Инуи
85
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
54
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Киттель
Сонни Киттель
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
77
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
82
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
72
0
Крузе
Макс Крузе
50'
50'
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Геде
Карим Геде
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле