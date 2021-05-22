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Айнтрахт VS Фрайбург
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Айнтрахт - Фрайбург: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Айнтрахт
Франкфурт
-:-
Айнтрахт - Фрайбург: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
22 мая 2021, 16:30 МСК
22.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
10
Костич
Филип Костич
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
17
Роде
Себастьян Роде
8
Соу
Джибриль Соу
27
Баркок
Аймен Баркок
15
Камада
Даичи Камада
9
Йович
Лука Йович
33
Силва
Андре Силва
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
40
Берднер
Элиас Берднер
-
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
11
Цубер
Стивен Цубер
-
7
Ajdin Hrustic
Ajdin Hrustic
-
21
Ахе
Рагнар Ахе
-
Фрайбург
мин
21
Мюллер
Флориан Мюллер
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
5
Гульде
Мануэль Гульде
3
Линхарт
Филипп Линхарт
17
Кеблер
Лукас Кеблер
32
Грифо
Винченцо Грифо
27
Хефлер
Николас Хефлер
8
Сантамария
Батист Сантамария
14
Тиль
Гус Тиль
22
Салаи
Роланд Салаи
9
Хелер
Лукас Хелер
Запасные
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
23
Хайнц
Доминик Хайнц
-
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
-
7
Шмид
Джонатан Шмид
-
19
Хаберер
Яник Хаберер
-
29
Чон
У Ен Чон
-
36
Кайтель
Янник Кайтель
-
11
Демирович
Эрмедин Демирович
-
Прошлые матчи
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Фрайбург
2 : 2
Айнтрахт
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Фрайбург
2
Айнтрахт
2
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
3 : 1
Фрайбург
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
3
Фрайбург
1
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Фрайбург
0 : 2
Айнтрахт
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
2
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Фрайбург
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
17:30
Айнтрахт
1
Фрайбург
1
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
16:30
Фрайбург
0 : 0
Айнтрахт
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
16:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
0
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:30
Айнтрахт
1 : 2
Фрайбург
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:30
Айнтрахт
1
Фрайбург
2
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Фрайбург
4 : 1
Айнтрахт
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Фрайбург
4
Айнтрахт
1
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Фрайбург
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Айнтрахт
1
Фрайбург
0
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:30
Айнтрахт
1 : 4
Фрайбург
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:30
Айнтрахт
1
Фрайбург
4
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:30
Фрайбург
1 : 1
Айнтрахт
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:30
Фрайбург
1
Айнтрахт
1
22.02.2013
22 февр. 2013
пт
22:30
Фрайбург
0 : 0
Айнтрахт
22.02.2013
22 февр. 2013
пт
22:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
0
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:30
Айнтрахт
2 : 1
Фрайбург
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:30
Айнтрахт
2
Фрайбург
1
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:30
Фрайбург
0 : 0
Айнтрахт
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
0
17.09.2010
17 сент. 2010
пт
21:30
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
17.09.2010
17 сент. 2010
пт
21:30
Айнтрахт
0
Фрайбург
1
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Фрайбург
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:30
Айнтрахт
2
Фрайбург
1
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
Фрайбург
0 : 2
Айнтрахт
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
2
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