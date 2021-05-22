Айнтрахт - Фрайбург: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Айнтрахт
Франкфурт
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Айнтрахт - Фрайбург: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
22 мая 2021, 16:30 МСК
22.05.2021, 16:30 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
10
Костич
Филип Костич
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
17
Роде
Себастьян Роде
8
Соу
Джибриль Соу
27
Баркок
Аймен Баркок
15
Камада
Даичи Камада
9
Йович
Лука Йович
33
Силва
Андре Силва
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
40
Берднер
Элиас Берднер
-
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
11
Цубер
Стивен Цубер
-
7
Ajdin Hrustic
Ajdin Hrustic
-
21
Ахе
Рагнар Ахе
-
Фрайбург
мин
21
Мюллер
Флориан Мюллер
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
5
Гульде
Мануэль Гульде
3
Линхарт
Филипп Линхарт
17
Кеблер
Лукас Кеблер
32
Грифо
Винченцо Грифо
27
Хефлер
Николас Хефлер
8
Сантамария
Батист Сантамария
14
Тиль
Гус Тиль
22
Салаи
Роланд Салаи
9
Хелер
Лукас Хелер
Запасные
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
23
Хайнц
Доминик Хайнц
-
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
-
7
Шмид
Джонатан Шмид
-
19
Хаберер
Яник Хаберер
-
29
Чон
У Ен Чон
-
36
Кайтель
Янник Кайтель
-
11
Демирович
Эрмедин Демирович
-

Прошлые матчи

20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Фрайбург
2 : 2
Айнтрахт
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Фрайбург
2
Айнтрахт
2
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 20:00
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 1
Фрайбург
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
3
Фрайбург
1
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
Фрайбург
0 : 2
Айнтрахт
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
2
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Фрайбург
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 17:30
Айнтрахт
1
Фрайбург
1
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 16:30
Фрайбург
0 : 0
Айнтрахт
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 16:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
0
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:30
Айнтрахт
1 : 2
Фрайбург
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:30
Айнтрахт
1
Фрайбург
2
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
Фрайбург
4 : 1
Айнтрахт
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
Фрайбург
4
Айнтрахт
1
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Фрайбург
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
1
Фрайбург
0
16.03.2014 16 марта 2014 вс 19:30
Айнтрахт
1 : 4
Фрайбург
16.03.2014 16 марта 2014 вс 19:30
Айнтрахт
1
Фрайбург
4
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:30
Фрайбург
1 : 1
Айнтрахт
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:30
Фрайбург
1
Айнтрахт
1
22.02.2013 22 февр. 2013 пт 22:30
Фрайбург
0 : 0
Айнтрахт
22.02.2013 22 февр. 2013 пт 22:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
0
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Фрайбург
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:30
Айнтрахт
2
Фрайбург
1
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:30
Фрайбург
0 : 0
Айнтрахт
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
0
17.09.2010 17 сент. 2010 пт 21:30
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
17.09.2010 17 сент. 2010 пт 21:30
Айнтрахт
0
Фрайбург
1
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:30
Айнтрахт
2 : 1
Фрайбург
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:30
Айнтрахт
2
Фрайбург
1
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 16:30
Фрайбург
0 : 2
Айнтрахт
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 16:30
Фрайбург
0
Айнтрахт
2

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