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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Хефлер 85
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Гюнтер 64
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
6 окт. 2013, 18:30 МСК
6.10.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
64'
64'
76
0
Фернандес
Желсон Фернандес
73
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Коклен
Франсис Коклен
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
70
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Шрамль
Тим Шрамль
0
Хефлер
Николас Хефлер
85'
0
Геде
Карим Геде
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Ханке
Майк Ханке
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Роде
Себастьян Роде
54
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
63
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
88
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Хоселу
Хоселу