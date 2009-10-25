Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Маджо 88
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
25 окт. 2009, 17:00 МСК
25.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Натали
Чезаре Натали
74
0
Сантана
Марио Сантана
31
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Муту
Адриан Муту
46
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Донадель
Марко Донадель
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Джилардино
Альберто Джилардино
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
88'
88'
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
87
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Денис
Херман Денис