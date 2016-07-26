Матч завершен
Динамо
Загреб
Чорич 42
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Динамо
Тбилиси
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2016, 21:45 МСК
26.07.2016, 21:45 МСК
вторник
Составы
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
10
Машаду
Паулу Машаду
9
8
Антолич
Домагой Антолич
90
24
Чорич
Анте Чорич
42'
42'
74
30
Рог
Марко Рог
90
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
15
Ходжич
Армин Ходжич
90
Запасные
23
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
77
Мэцел
Александру Мэцел
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
9
Энрикес
Анджело Энрикес