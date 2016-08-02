Матч завершен
Динамо
Тбилиси
0:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Динамо
Загреб
Рог 8
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2016, 20:00 МСК
2.08.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
Динамо
мин
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Стойкович
Владимир Стойкович
90
-
Крейг
Лайам Крейг
90
-
Парунашвили
Лаша Парунашвили
90
-
Чантуришвили
Вахтанг Чантуришвили
90
Динамо
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
34
Эдуарду
Эдуарду
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
23
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
8
Антолич
Домагой Антолич
90
30
Рог
Марко Рог
8'
8'
90
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
72
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
Запасные
77
Мэцел
Александру Мэцел
24
Чорич
Анте Чорич
18
Павичич
Домагой Павичич
9
Энрикес
Анджело Энрикес
15
Ходжич
Армин Ходжич