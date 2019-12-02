Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Лесовой 52
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
2 дек. 2019, 19:30 МСК
2.12.2019, 19:30 МСК
понедельник
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
57
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
62
Карпов
Вадим Карпов
67
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
78
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
49
Тороп
Владислав Тороп
19
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
42
Щенников
Георгий Щенников
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
27
Гогуа
Седрик Гогуа
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
29
Бийол
Яка Бийол
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
32
48
Луценко
Евгений Луценко
83
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
5
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
29
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
9
Тудоре
Александру Тудоре
22
Лесовой
Даниил Лесовой
52'
10
Кангва
Эванс Кангва