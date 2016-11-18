Матч завершен
Арсенал
Тула
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Миланов 20
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
18 нояб. 2016, 19:00 МСК
18.11.2016, 19:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
2
Ершов
Иван Ершов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
81
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
78
Максимов
Илья Максимов
90
Запасные
11
Фильцов
Александр Фильцов
31
Айдов
Дмитрий Айдов
47
Рукас
Андрюс Рукас
71
Шешуков
Александр Шешуков
16
Рыжков
Владислав Рыжков
77
Власов
Олег Власов
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
91
Изотов
Роман Изотов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
11
Ионов
Алексей Ионов
73
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
8
Миланов
Георгий Миланов
20'
20'
90
63
Чалов
Федор Чалов
83
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
7
Тошич
Зоран Тошич
9
Траоре
Ласина Траоре
23
Страндберг
Карлос Страндберг