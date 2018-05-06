Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 2
Муса 11
Чалов 21
Головин 40
Чалов 43
Муса 49
6:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
6 мая 2018, 19:00 МСК
6.05.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
68
Кучаев
Константин Кучаев
31
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
40'
40'
76
11
Витиньо
Витиньо
90
7
Муса
Ахмед Муса
11'
49'
11', 49'
90
63
Чалов
Федор Чалов
2'
21'
43'
2', 21', 43'
88
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
78
Миланов
Георгий Миланов
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
Арсенал
мин
1
Обухов
Игорь Обухов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
44
Александров
Михаил Александров
90
10
Кангва
Эванс Кангва
59
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
24
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
61
Григалава
Гиа Григалава
14
Хагуш
Анри Хагуш
52
Новосельцев
Иван Новосельцев
79
Буранов
Данила Буранов
58
Ивакин
Ярослав Ивакин
63
Шевченко
Игорь Шевченко
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
19
Расич
Федерико Расич