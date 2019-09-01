Матч завершен
Арсенал
Тула
Лесовой 10
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Ахметов 17
Гогуа 74
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
1 сент. 2019, 16:30 МСК
1.09.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
58
20
Чаушич
Горан Чаушич
89
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
75
48
Луценко
Евгений Луценко
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
10'
10'
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
28
Денисов
Александр Денисов
26
Коне
Бакари Коне
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
29
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
8
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
4
Бауэр
Роберт Бауэр
25
Кангва
Кингс Кангва
10
Кангва
Эванс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
74'
74'
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
17'
17'
89
98
Обляков
Иван Обляков
75
29
Бийол
Яка Бийол
43
8
Влашич
Никола Влашич
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
1
Тороп
Владислав Тороп
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
14
Карпов
Вадим Карпов
20
Тикнизян
Наир Тикнизян
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура