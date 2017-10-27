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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Чаушич 79
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
27 окт. 2017, 19:30 МСК
27.10.2017, 19:30 МСК
пятница
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
20
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
79'
79'
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
69
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
31
Березин
Алексей Березин
71
Денисов
Александр Денисов
8
Григалава
Гиа Григалава
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
98
Александров
Михаил Александров
63
Шевченко
Игорь Шевченко
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
83
5
Васин
Виктор Васин
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
63
Чалов
Федор Чалов
74
27
Оланаре
Аарон Оланаре
58
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
2
Фернандес
Марио Фернандес
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Витиньо
Витиньо
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов