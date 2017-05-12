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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Натхо 31
Чалов 41
Чалов 53
3:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
12 мая 2017, 19:30 МСК
12.05.2017, 19:30 МСК
пятница
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
87
66
Натхо
Бибрас Натхо
31'
31'
90
17
Головин
Александр Головин
77
20
Витиньо
Витиньо
90
63
Чалов
Федор Чалов
41'
53'
41', 53'
67
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
84
Овчинников
Павел Овчинников
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
7
Тошич
Зоран Тошич
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
46
98
Александров
Михаил Александров
86
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
84
Власов
Олег Власов
63
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
78
Максимов
Илья Максимов
90
19
Расич
Федерико Расич
90
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
61
Григалава
Гиа Григалава
14
Хагуш
Анри Хагуш
51
Иванов
Иван Иванов
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
20
Стеклов
Вадим Стеклов
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
63
Шевченко
Игорь Шевченко