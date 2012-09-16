Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
16 сент. 2012, 14:00 МСК
16.09.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы