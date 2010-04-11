Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Гильерме 6
Красич 45
Дзагоев 70
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
11 апр. 2010, 15:15 МСК
11.04.2010, 15:15 МСК
воскресенье
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
46
0
Рахимич
Элвер Рахимич
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
70'
70'
81
0
Красич
Милош Красич
45'
45'
90
0
Гильерме
Гильерме
6'
6'
74
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Васянович
Андрей Васянович
0
Алдонин
Евгений Алдонин
0
Секу
Секу
0
Хонда
Кейсуке Хонда
0
Нецид
Томаш Нецид