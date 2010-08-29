Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
29 авг. 2010, 17:30 МСК
29.08.2010, 17:30 МСК
воскресенье
Составы