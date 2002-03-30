Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
30 марта 2002, -:- МСК
30.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы