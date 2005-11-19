Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:3
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
19 нояб. 2005, -:- МСК
19.11.2005, -:- МСК
суббота
Составы