Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:4
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 25
Вагнер Лав 51
Вагнер Лав 68
Думбия 90
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
1 апр. 2013, 18:00 МСК
1.04.2013, 18:00 МСК
понедельник
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
25'
25'
90
0
Вернблум
Понтус Вернблум
90
0
Цауня
Александр Цауня
85
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
51'
68'
51'
68'
90
0
Тошич
Зоран Тошич
60
0
Муса
Ахмед Муса
72
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Мамаев
Павел Мамаев
0
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
0
Ефремов
Дмитрий Ефремов
0
Думбия
Сейду Думбия
90'