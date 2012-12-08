Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 6
Блащиковски 61
2:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Диего 36
Налдо 41
Дост 73
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
8 дек. 2012, 17:30 МСК
8.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Ройс
Марко Ройс
6'
6'
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
46
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
61'
61'
81
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Суботич
Невен Суботич
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Перишич
Иван Перишич
0
Бакалорж
Марвин Бакалорж
0
Шибер
Юлиан Шибер
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
41'
41'
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Виейринья
Виейринья
86
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
72
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Диего
Диего
36'
36'
90
0
Дост
Бас Дост
73'
73'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Лакич
Срджан Лакич