Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 1
Пабон 17
Молина 51
Пабон 71
4:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
26 мая 2013, 21:00 МСК
26.05.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Перес
Рубен Перес
89
0
Севилья
Сальвадор Севилья
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
1'
1'
90
0
Молина
Хорхе Молина
51'
51'
69
0
Пабон
Дорлан Пабон
17'
71'
17', 71'
76
Запасные
0
Касто
Касто
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Ноно
Ноно
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
59
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Хосе Мари
Хосе Мари
90
0
Родригес
Виктор Родригес
46
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Родри
Родри
72
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Ромарик
Ромарик
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Рочина
Рубен Рочина
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню