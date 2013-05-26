Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 1
Пабон 17
Молина 51
Пабон 71
4:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
26 мая 2013, 21:00 МСК
26.05.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Перес
Рубен Перес
89
0
Севилья
Сальвадор Севилья
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
1'
1'
90
0
Молина
Хорхе Молина
51'
51'
69
0
Пабон
Дорлан Пабон
17'
71'
17', 71'
76
Запасные
0
Касто
Касто
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Ноно
Ноно
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
59
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Хосе Мари
Хосе Мари
90
0
Родригес
Виктор Родригес
46
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Родри
Родри
72
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Ромарик
Ромарик
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Рочина
Рубен Рочина
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню