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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:2
Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 41
Кастро 68
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
20 февр. 2012, 22:59 МСК
20.02.2012, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
73
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
59
0
Аранда
Карлос Аранда
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
52
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Абрахам
Абрахам
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Баррера
Пабло Баррера
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
69
0
Севилья
Сальвадор Севилья
85
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
41'
68'
41', 68'
90
0
Молина
Хорхе Молина
77
Запасные
0
Касто
Касто
0
Марио
Марио
0
Чика
Хавьер Чика
0
Хуанма
Хуанма
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Перейра
Хонатан Перейра