Матч завершен
Бетис
Севилья
Санта Крус 7
Севилья 12
Эчебаррия 47
Санта Крус 49
4:3
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Хуарес 36
Хуан Карлос 77
Хуан Карлос 79
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
22 сент. 2011, 22:59 МСК
22.09.2011, 22:59 МСК
четверг
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
61
0
Севилья
Сальвадор Севилья
12'
12'
46
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
47'
47'
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
7'
49'
7', 49'
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
71
Запасные
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
0
Устариц
Астарлоа Устариц
0
Хуанма
Хуанма
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Серхио
Серхио
0
Молина
Хорхе Молина
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Матеос
Давид Матеос
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
36'
36'
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
64
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
46
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
77', 79'
0
Орти
Хорхе Орти