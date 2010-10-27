Бетис - Сарагоса: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бетис
Севилья
0:1
Первый матч 2:1

Бетис - Сарагоса: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
27 окт. 2010, 22:55 МСК
27.10.2010, 22:55 МСК
среда
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Предварительный состав

Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
17
Хоакин
Хоакин
26
Сидней
Сидней
6
Каналес
Серхио Каналес
15
Бартра
Марк Бартра
1
Жоэль
Жоэль
15
Фекир
Набиль Фекир
15
Алекс Морено
Алекс Морено
16
Морон
Лорен Морон
24
Эмерсон
Эмерсон
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
-
23
Манди
Айсса Манди
-
16
Педраса
Альфонсо Педраса
-
24
Аленья
Карлес Аленья
-
21
Родригес
Гидо Родригес
-
20
Тельо
Кристиан Тельо
-
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
-
Сарагоса
мин
20
Гриппо
Симоне Гриппо
23
Кагава
Синдзи Кагава
8
Перейра
Андре Перейра
Запасные
2
Вигарай
Карлос Вигарай
-
11
Пуадо
Хави Пуадо
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Бетис
4 : 0
Сарагоса
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Бетис
4
Сарагоса
0
04.01.2013 04 янв. 2013 пт 23:30
Сарагоса
1 : 2
Бетис
04.01.2013 04 янв. 2013 пт 23:30
Сарагоса
1
Бетис
2
20.02.2012 20 февр. 2012 пн 22:59
Сарагоса
0 : 2
Бетис
20.02.2012 20 февр. 2012 пн 22:59
Сарагоса
0
Бетис
2
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 22:59
Бетис
4 : 3
Сарагоса
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 22:59
Бетис
4
Сарагоса
3
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:00
Сарагоса
1 : 2
Бетис
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:00
Сарагоса
1
Бетис
2
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 22:55
Бетис
0 : 1
Сарагоса
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 22:55
Бетис
0
Сарагоса
1
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 18:00
Сарагоса
0 : 3
Бетис
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 18:00
Сарагоса
0
Бетис
3
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 19:00
Бетис
2 : 1
Сарагоса
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 19:00
Бетис
2
Сарагоса
1

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