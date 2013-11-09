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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Боатенг 4
Рибери 43
Мюллер 90
3:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
9 нояб. 2013, 17:30 МСК
9.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Рафинья
Рафинья
75
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
4'
4'
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
43'
43'
90
0
Кроос
Тони Кроос
82
0
Гетце
Марио Гетце
67
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Мюллер
Томас Мюллер
90'
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
Аугсбург
мин
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
79
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
74
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
54
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Милик
Аркадиуш Милик