Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Рихтер 1
Рихтер 1
Финнбогасон 90
Финнбогасон 90
2:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 14
Гнабри 49
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
19 окт. 2019, 16:30 МСК
19.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
14
Моравек
Ян Моравек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
1'
1'
1', 1'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90', 90'
28
Хан
Андре Хан
9
Кордова
Серхио Кордова
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
14'
14'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
49'
49'
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
25
Мюллер
Томас Мюллер
14
Перишич
Иван Перишич
18
Горецка
Леон Горецка
24
Толиссо
Корентен Толиссо