Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 31
1:0
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
5 апр. 2014, 16:30 МСК
5.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
31'
31'
83
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
76
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
54
0
Кор
Доминик Кор
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Томми
Эрик Томми
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
0
Милик
Аркадиуш Милик
Бавария
мин
0
Саллахи
Илли Саллахи
52
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Шакири
Джердан Шакири
46
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
64
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Рафинья
Рафинья
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Данте
Данте
0
Алаба
Давид Алаба
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Гетце
Марио Гетце