Бавария - Аугсбург: 09 апреля 2022 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Аугсбург: 09 апреля 2022 смотреть онлайн

Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
9 апр. 2022, -:- МСК
9.04.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Бавария
5 : 2
Аугсбург
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Бавария
5
Аугсбург
2
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Аугсбург
0 : 1
Бавария
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Аугсбург
0
Бавария
1
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:30
Бавария
2 : 0
Аугсбург
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:30
Бавария
2
Аугсбург
0
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Аугсбург
2 : 2
Бавария
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Аугсбург
2
Бавария
2
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:30
Аугсбург
2 : 3
Бавария
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:30
Аугсбург
2
Бавария
3
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
Бавария
1 : 1
Аугсбург
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
Бавария
1
Аугсбург
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
Аугсбург
1 : 4
Бавария
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
Аугсбург
1
Бавария
4
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 17:30
Бавария
3 : 0
Аугсбург
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 17:30
Бавария
3
Аугсбург
0
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
Бавария
6 : 0
Аугсбург
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
Бавария
6
Аугсбург
0
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
Аугсбург
1 : 3
Бавария
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
Аугсбург
1
Бавария
3
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Бавария
3 : 1
Аугсбург
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Бавария
3
Аугсбург
1
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 19:30
Аугсбург
1 : 3
Бавария
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 19:30
Аугсбург
1
Бавария
3
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
Бавария
2 : 1
Аугсбург
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
Бавария
2
Аугсбург
1
09.05.2015 09 мая 2015 сб 16:30
Бавария
0 : 1
Аугсбург
09.05.2015 09 мая 2015 сб 16:30
Бавария
0
Аугсбург
1
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
Аугсбург
0 : 4
Бавария
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
Аугсбург
0
Бавария
4
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 16:30
Аугсбург
1 : 0
Бавария
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 16:30
Аугсбург
1
Бавария
0
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:30
Аугсбург
0 : 2
Бавария
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:30
Аугсбург
0
Бавария
2
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Бавария
3 : 0
Аугсбург
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Бавария
3
Аугсбург
0
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Бавария
3 : 0
Аугсбург
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Бавария
3
Аугсбург
0
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 22:30
Аугсбург
0 : 2
Бавария
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 22:30
Аугсбург
0
Бавария
2

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