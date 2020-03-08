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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 53
Горецка 90
2:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
8 марта 2020, 17:30 МСК
8.03.2020, 17:30 МСК
воскресенье
Бибиана Штайнхаус
Бибиана Штайнхаус
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
53'
53'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
85
27
Алаба
Давид Алаба
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
84
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
70
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
2
Одриосола
Альваро Одриосола
18
Горецка
Леон Горецка
90'
24
Толиссо
Корентен Толиссо
27
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
90
1
Люте
Андреас Люте
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
80
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
67
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
17
Левен
Эдуард Левен
75
22
Иаго
Иаго
90
Запасные
21
Коубек
Томаш Коубек
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
5
Сухи
Марек Сухи
19
Удуохай
Феликс Удуохай
25
Груэсо
Карлос Груэсо
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
28
Хан
Андре Хан
21
Кордова
Серхио Кордова
16
Варгас
Рубен Варгас