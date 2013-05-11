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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 69
Шакири 82
Густаво 87
3:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
69'
69'
82
0
Роббен
Арьен Роббен
70
0
Манджукич
Марио Манджукич
70
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Густаво
Луис Густаво
87'
0
Шакири
Джердан Шакири
82'
0
Гомес
Марио Гомес
0
Писарро
Клаудио Писарро
Аугсбург
мин
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
90
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
56
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
65
0
Вернер
Тобиас Вернер
79
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Бансе
Аристид Бансе