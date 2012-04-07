Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 1
Гомес 60
2:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 23
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
7 апр. 2012, 16:30 МСК
7.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
52
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Гомес
Марио Гомес
60'
1'
60', 1'
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Кроос
Тони Кроос
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
75
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
55
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
82
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
23'
23'
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
0
Де Рек
Йонас Де Рек
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Хайн
Штефан Хайн