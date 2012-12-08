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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 40
Гомес 63
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
8 дек. 2012, 17:30 МСК
8.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
66
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Санко
Джибрил Санко
71
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
0
Мусона
Ноуледж Мусона
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Филп
Ронни Филп
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Петржела
Милан Петржела
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Хайн
Штефан Хайн
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
86
0
Мюллер
Томас Мюллер
40'
40'
78
0
Манджукич
Марио Манджукич
61
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гомес
Марио Гомес
63'