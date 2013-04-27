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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 4
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Хуанфран 13
Ди Мария 63
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
27 апр. 2013, 21:00 МСК
27.04.2013, 21:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
13'
13'
90
0
Коке
Коке
90
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
74
0
Гарсия
Рауль Гарсия
72
0
Коста
Диего Коста
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
4'
4'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Тиагу
Тиагу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Адриан
Адриан
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Начо
Начо
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Мората
Альваро Мората
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
70
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Кака
Кака
68
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
63'
63'
76
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Касильяс
Икер Касильяс
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Озил
Месут Озил
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Модрич
Лука Модрич
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон